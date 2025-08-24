Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Похудительная «Мимоза» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому

Похудительная «Мимоза» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому! Нежная классика, которая стала еще вкуснее и полезнее! Легкий, воздушный салат с яркими слоями и пикантным соусом на основе греческого йогурта. Идеальный вариант для ужина без угрызений совести — сохраняет всю прелесть оригинала, но без лишних калорий.

Ингредиенты

  • Тунец консервированный (в собственном соку) — 150 г
  • Морковь отварная — 100 г
  • Картофель отварной — 100 г
  • Яйцо отварное — 3 шт.
  • Лук красный — 40 г
  • Йогурт греческий — 100 г
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Сок лимона — 1/2 шт.
  • Укроп свежий — несколько веточек
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на пять минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Тунец разомните вилкой, удалив крупные косточки. Морковь, картофель и яйца натрите на отдельной терке крупными стружками. Для соуса смешайте греческий йогурт, зернистую горчицу, соевый соус, лимонный сок, мелко нарубленный укроп, соль и перец по вкусу.
  2. Выкладывайте салат слоями: картофель → соус → тунец → лук → соус → морковь → соус → яичные белки → соус → яичные желтки. Каждый слой аккуратно промазывайте соусом. Дайте салату пропитаться в холодильнике один-два часа. Перед подачей украсьте зеленью и зернами горчицы.

