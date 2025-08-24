Похудительная «Мимоза» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому! Нежная классика, которая стала еще вкуснее и полезнее! Легкий, воздушный салат с яркими слоями и пикантным соусом на основе греческого йогурта. Идеальный вариант для ужина без угрызений совести — сохраняет всю прелесть оригинала, но без лишних калорий.

Ингредиенты

Тунец консервированный (в собственном соку) — 150 г

Морковь отварная — 100 г

Картофель отварной — 100 г

Яйцо отварное — 3 шт.

Лук красный — 40 г

Йогурт греческий — 100 г

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Сок лимона — 1/2 шт.

Укроп свежий — несколько веточек

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на пять минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Тунец разомните вилкой, удалив крупные косточки. Морковь, картофель и яйца натрите на отдельной терке крупными стружками. Для соуса смешайте греческий йогурт, зернистую горчицу, соевый соус, лимонный сок, мелко нарубленный укроп, соль и перец по вкусу. Выкладывайте салат слоями: картофель → соус → тунец → лук → соус → морковь → соус → яичные белки → соус → яичные желтки. Каждый слой аккуратно промазывайте соусом. Дайте салату пропитаться в холодильнике один-два часа. Перед подачей украсьте зеленью и зернами горчицы.

