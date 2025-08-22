Без надоевшего риса! «Цветок» с крабовыми палочками и соломкой картошки

Без надоевшего риса! «Цветок» с крабовыми палочками и соломкой картошки! Яркий и хрустящий салат, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и подачей! Хрустящая жареная картофельная соломка, нежные крабовые палочки, грибы и яйца создают гармонию текстур, а форма цветка делает блюдо настоящим центром стола.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 1 упаковка (240 г)

Картофель — 2–3 крупных клубня

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца вареные — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Укроп/петрушка — небольшой пучок

Майонез — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите, нарежьте тонкой соломкой и обжарьте во фритюре или в глубокой сковороде до золотистой хрустящей корочки. Готовую соломку выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, слегка посолите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до прозрачности, добавьте измельченные шампиньоны, жарьте до испарения жидкости, посолите и поперчите. Крабовые палочки и вареные яйца нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите. На большое плоское блюдо выложите ингредиенты отдельными горками в форме цветка: в центр — картофельная соломка, вокруг — лепестки из грибов, крабовых палочек, яиц, сыра и зелени. Подавайте сразу, чтобы картофель остался хрустящим. Майонез подайте отдельно в соуснике.

