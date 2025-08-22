Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 06:30

Без надоевшего риса! «Цветок» с крабовыми палочками и соломкой картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без надоевшего риса! «Цветок» с крабовыми палочками и соломкой картошки! Яркий и хрустящий салат, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и подачей! Хрустящая жареная картофельная соломка, нежные крабовые палочки, грибы и яйца создают гармонию текстур, а форма цветка делает блюдо настоящим центром стола.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 1 упаковка (240 г)
  • Картофель — 2–3 крупных клубня
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Укроп/петрушка — небольшой пучок
  • Майонез — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите, нарежьте тонкой соломкой и обжарьте во фритюре или в глубокой сковороде до золотистой хрустящей корочки. Готовую соломку выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, слегка посолите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до прозрачности, добавьте измельченные шампиньоны, жарьте до испарения жидкости, посолите и поперчите.
  2. Крабовые палочки и вареные яйца нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите. На большое плоское блюдо выложите ингредиенты отдельными горками в форме цветка: в центр — картофельная соломка, вокруг — лепестки из грибов, крабовых палочек, яиц, сыра и зелени. Подавайте сразу, чтобы картофель остался хрустящим. Майонез подайте отдельно в соуснике.

Ранее мы готовили салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из 4 ингредиентов за 15 минут.

картошка
картофель
крабовые палочки
салаты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.