01 января 2026 в 18:00

Картошку больше не жарю. Готовлю «паутинку» с пармезаном и чесночком — простое праздничное горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта аппетитная картофельная «паутинка» с хрустящими краями и нежной серединкой станет хитом новогоднего стола. Тонко нарезанный картофель, запеченный с золотистым пармезаном и ароматным чесноком, превращается в изящное и невероятно вкусное блюдо, которое легко приготовить и которое понравится абсолютно всем.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г сыра пармезан, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. паприки, соль, перец, свежий розмарин. Картофель тщательно вымойте и нарежьте очень тонкими ломтиками (можно использовать мандолину). Перемешайте ломтики с оливковым маслом, паприкой, солью и перцем. Чеснок пропустите через пресс. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте картофельные ломтики вертикально, плотно друг к другу, веером или по кругу. Посыпьте блюдо чесноком и мелко тертым пармезаном. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут до образования хрустящей золотистой корочки. Перед подачей украсьте веточкой розмарина.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
