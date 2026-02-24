Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:16

Раскрыта дата встречи лидеров Союзного государства

Кремль: Путин и Лукашенко встретятся 26 февраля в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля. По ее данным, мероприятие назначено на 26 февраля, оно пройдет в Москве.

В ходе заседания стороны рассмотрят ход совместной работы, обозначенной в документе «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства». Помимо этого, участники заседания намерены принять важные решения по ряду практических вопросов. В частности будут рассмотрены меры по дальнейшему развитию интеграционного сотрудничества между Москвой и Минском.

Ранее президент Белоруссии заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что западные государства «закрыли двери» перед страной.

Лукашенко до этого отметил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Президент подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

Кремль
Россия
Белоруссия
Александр Лукашенко
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предупредил, какие товары подорожают к концу февраля 2026 года
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.