Раскрыта дата встречи лидеров Союзного государства

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля. По ее данным, мероприятие назначено на 26 февраля, оно пройдет в Москве.

В ходе заседания стороны рассмотрят ход совместной работы, обозначенной в документе «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства». Помимо этого, участники заседания намерены принять важные решения по ряду практических вопросов. В частности будут рассмотрены меры по дальнейшему развитию интеграционного сотрудничества между Москвой и Минском.

Ранее президент Белоруссии заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что западные государства «закрыли двери» перед страной.

Лукашенко до этого отметил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Президент подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.