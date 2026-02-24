Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:31

Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предложил почтить память сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга. Глава государства открыл мероприятие минутой молчания. В своем выступлении президент особо отметил заслуги сотрудников ФСБ, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.

Я прошу почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ, наших павших за Родину боевых товарищей, минутой молчания, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва Турецкого и Голубого потоков. Под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря, пояснил Путин.

Кроме того президент России подчеркивал, что необходимо в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз стране. Глава государства подчеркнул, что ведомство вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета и безопасности государства.

Владимир Путин
ФСБ
Россия
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.