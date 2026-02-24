Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предложил почтить память сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга. Глава государства открыл мероприятие минутой молчания. В своем выступлении президент особо отметил заслуги сотрудников ФСБ, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.

Я прошу почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ, наших павших за Родину боевых товарищей, минутой молчания, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва Турецкого и Голубого потоков. Под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря, пояснил Путин.

Кроме того президент России подчеркивал, что необходимо в полной мере задействовать потенциал ФСБ для нейтрализации потенциальных угроз стране. Глава государства подчеркнул, что ведомство вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета и безопасности государства.