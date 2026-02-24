Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:35

Военэксперт раскрыл, в какие махинации с наемниками играет Киев

Полковник Баранец: Киев нарушает условия контрактов, заключаемых с наемниками

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украина играет в хитрые игры с иностранными наемниками, записывающимися в ВСУ, чтобы не платить им обещанных денег, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, наемники предъявляют все больше требований, и при этом не хотят воевать на передовой.

Украина играет с «дикими гусями», как еще называют наемников, в очень хитрые игры. Например, наемник подписывает с Украиной контракт на год с условием, что ему будут платить 3000 евро или долларов. Затем этого человека перебрасывают, скажем, на передовую позицию, в другое место, в другую часть — и прежний контракт прерывается. Все, и он оказывается в дураках. Это их очень сильно злит, и они разрывают контракты, — сказал Баранец.

Он отметил, что за последний год иностранцы в рядах ВСУ стали предъявлять все больше и больше различных капризов.

Первый каприз: «Давайте больше денег». Ведь начинали с 2000 евро или долларов в месяц, а сейчас уже требуют и 3, и 5. Второе: серьезное недовольство вызывает то, что их начинают бросать в качестве штурмовиков вперед, чего они, в общем-то, не очень хотят, — сказал Баранец.

По его словам, число наемников на Украине колеблется за последние четыре года от 30 тыс. на пике вербовок, до примерно 15 тыс. сейчас.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России массово находят в подвалах тела замерзших украинских наемников, сообщил глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей.

