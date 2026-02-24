Политолог ответил, может ли Зеленский снять Залужного с должности посла

Президент Украины Владимир Зеленский не в силах освободить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от должности посла страны в Великобритании, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, это решение только ухудшит положение украинского политика, подтвердив обоснованность критики в его адрес.

Почему же Зеленский не увольняет Залужного? Потому что уволив его сейчас, он по факту распишется во всем том, что Залужный говорит [о неудачах ВСУ]. У него очень плохая в этом смысле ситуация. Он не может его и уволить, и не реагировать не может. Пока он выбрал стратегию просто молчать. Но если кто-то продолжит его критиковать, а я думаю, что продолжит, Зеленский будет вынужден отвечать, и это будет только хуже для него. История очень плохая, — пояснил Павлив.

Ранее Зеленский выразил недовольство в адрес Залужного, который ранее раскритиковал его действия. По словам президента Украины, поведение бывшего главкома ВСУ было недостойным в контексте обсуждения неудачного контрнаступления Киева.