Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:27

Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Украина и лоббисты конфликта из Евросоюза мечтают подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что ответ на вопрос о бенефициарах возможных диверсий лежит на поверхности. По его словам, действия по подрыву энергетической инфраструктуры вписываются в общую картину «откровенного вредительства», которое осуществляется в отношении Москвы.

Подрыв «Турецкого» и «Голубого» потоков выгоден Украине и той части ЕС, которая против нефтегазового влияния РФ. Все, как и в ситуации с «Северным потоком». Киеву крайне важно было рассорить Москву с Берлином, Будапештом, Братиславой и другими получателями газа и нефти. А сейчас там отмываются от этого, заявляя: «Это Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сказал, это Валерий Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru) сказал». Лежит на поверхности, что подрывы выгодны террористам и диверсантам с Украины и элитам из ЕС, поддерживающим Киев. Мы видим целую плеяду других вопросов откровенного вредительства против РФ. И подрыв газопроводов ложится в контекст европейских и украинских террористов, — высказался Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря.

Украина
Евросоюз
Россия
газопроводы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
