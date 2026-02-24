Украина и лоббисты конфликта из Евросоюза мечтают подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что ответ на вопрос о бенефициарах возможных диверсий лежит на поверхности. По его словам, действия по подрыву энергетической инфраструктуры вписываются в общую картину «откровенного вредительства», которое осуществляется в отношении Москвы.

Подрыв «Турецкого» и «Голубого» потоков выгоден Украине и той части ЕС, которая против нефтегазового влияния РФ. Все, как и в ситуации с «Северным потоком». Киеву крайне важно было рассорить Москву с Берлином, Будапештом, Братиславой и другими получателями газа и нефти. А сейчас там отмываются от этого, заявляя: «Это Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сказал, это Валерий Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru) сказал». Лежит на поверхности, что подрывы выгодны террористам и диверсантам с Украины и элитам из ЕС, поддерживающим Киев. Мы видим целую плеяду других вопросов откровенного вредительства против РФ. И подрыв газопроводов ложится в контекст европейских и украинских террористов, — высказался Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря.