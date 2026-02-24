«Это не секрет»: в Кремле назвали зачинщиков «больших глупостей» Киева Песков: Киев занимается большими глупостями с подачи Британии и Франции

Власти в Киеве занимается «разными большими глупостями», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии информационной службе «Вести». По его словам, такие действия происходят при активной поддержке Великобритании и Франции.

То, что киевский режим, в том числе и с подачи Лондона, прежде всего, но и Парижа, и Берлина, часто примыкающих к нему, занимается разными большими глупостями, это не секрет, — отметил представитель Кремля.

Ранее в СВР также сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя возможную передачу ядерного боеприпаса, заявил, что это потребует от западных стран поставок ракет, пусковых установок и систем наведения. По его словам, примером может служить французская боеголовка TN75, рассчитанная на применение с подводных лодок, которыми ВСУ не располагают.