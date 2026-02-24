Раскрыто, кто стоит за терактами на Украине ТАСС: банды дезертиров ВСУ организовали теракты против полиции на Украине

Теракты против сотрудников полиции, произошедшие в Николаеве, Днепре и Львове, организовали банды дезертировавших военнослужащих ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник отметил, что данные группировки уже давно интегрированы в криминальную среду Украины. По его словам, сегодня в стране действуют бывшие насильно мобилизованные граждане, для которых основной целью стало уничтожение полицейских и сотрудников военкоматов.

По имеющейся у нас информации, за взрывами в Николаеве, Днепропетровске (укр. название Днепр — NEWS.ru) и Львове стоят банды дезертиров из ВСУ. Высока вероятность, что взрыв должен был произойти и на похоронах львовских полицейских, однако руководство города и силовых структур фактически проигнорировали это мероприятие, — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур также пояснил, что большинство профессиональных и адекватных украинских полицейских уже отправлены на фронт, а оставшиеся занимаются поимкой уклонистов. Если конфликт завершится в ближайшее время, Киев еще сможет сформировать спецподразделения для борьбы с преступностью, считает он. Однако в случае продолжения боевых действий даже в течение полугода подобные инциденты, как во Львове и Николаеве, станут массовыми, и у властей не останется ресурсов для их предотвращения, подытожил силовик.

Ранее неизвестный бросил гранату в полицейскую машину в Черновицкой области Украины. В результате пострадали двое правоохранителей, им оказывают медицинскую помощь.