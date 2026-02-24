Зимняя Олимпиада — 2026
Украинская шпионка готовила теракт и поплатилась

Суд приговорил россиянку к 18 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Южный окружной военной суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга Анастасию Донову к 18 годам колонии за госизмену, сообщила пресс-служба инстанции. Женщину признали виновной в шпионаже и подготовке теракта.

В ноябре 2024 года Донова с подругой связались с украинской разведкой в Выборге. Получив задание, они приехали в Ростов-на-Дону и несколько месяцев следили за российскими военными командирами и должностным лицом из ЛНР. Женщины фотографировали дома, машины и маршруты командиров, а также наблюдали за их семьями.

Кроме слежки, Донова получила задание сделать взрывное устройство. Она купила все нужное и хранила компоненты в квартире. Женщины действовали ради денег — украинская сторона обещала им заплатить.

Суд отправил Донову в колонию общего режима и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее стало известно о задержании 48-летнего местного жителя Хабаровского края по обвинению в госизмене. По версии следствия, гражданин осуществлял сбор сведений об оборонительных сооружениях воинских частей и лицах, задействованных в специальной военной операции, действуя в интересах Украины.

Россия
суды
Украина
шпионаж
госизмены
