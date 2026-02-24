Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 16:30

Хинштейн рассказал, как в Курской области устраняют угрозы для людей

Губернатор Хинштейн: уже разминировано 151 тыс. га территории

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Саперы уничтожили более 2,8 млн взрывоопасных предметов и разминировали 151 тыс. га земли в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. По его словам, за 2025 год очищены 92 населенных пункта и 110 социально значимых объектов.

Во время визита в регион глава государства поручил увеличить группировку разминирования: на пике ее численность составила более 2500 человек. Уже разминировано 151 тыс. га территории, почти 18,5 тыс. зданий, 880 км дорог, обнаружено и уничтожено более 2,8 млн взрывоопасных предметов. Эта работа будет продолжена, — заявил Хинштейн.

По его словам, очистка территории является обязательным условием для возвращения жителей и начала полноценного восстановления региона.

Ранее старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер сообщил, что Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей. По его словам, после отхода противника из населенного пункта была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.

Александр Хинштейн
Курская область
разминирование
ВСУ
Олеся Казакова
О. Казакова
