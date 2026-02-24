Хинштейн рассказал, как в Курской области устраняют угрозы для людей

Хинштейн рассказал, как в Курской области устраняют угрозы для людей Губернатор Хинштейн: уже разминировано 151 тыс. га территории

Саперы уничтожили более 2,8 млн взрывоопасных предметов и разминировали 151 тыс. га земли в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. По его словам, за 2025 год очищены 92 населенных пункта и 110 социально значимых объектов.

Во время визита в регион глава государства поручил увеличить группировку разминирования: на пике ее численность составила более 2500 человек. Уже разминировано 151 тыс. га территории, почти 18,5 тыс. зданий, 880 км дорог, обнаружено и уничтожено более 2,8 млн взрывоопасных предметов. Эта работа будет продолжена, — заявил Хинштейн.

По его словам, очистка территории является обязательным условием для возвращения жителей и начала полноценного восстановления региона.

Ранее старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер сообщил, что Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей. По его словам, после отхода противника из населенного пункта была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.