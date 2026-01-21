Атака США на Венесуэлу
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ

Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области после атаки ВСУ

Обстановка в Белгородской области остается напряженной после атаки Вооруженных сил Украины 20 января, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он сообщил, что разминирование пораженных территорий будет завершено сегодня, и признал наличие недочетов в деятельности местных властей.

Сейчас, в светлое время суток, минеры завершат разминирование, проверку территорий там, куда прилетели вражеские ракеты. <...> Ситуация напряженная. Мы стараемся постоянно анализировать, делать выводы и принимать решения, которые исправляют недочеты в нашей работе, — написал глава региона.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели двух мирных граждан в результате атаки беспилотника. По его информации, летательный аппарат нанес удар по движущейся машине в селе Чаусы. В настоящее время на место инцидента выехали оперативные службы.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил об усилении атак Вооруженных сил Украины по российской территории в 2026 году. Он привел данные, что только в январе противник осуществлял до 520 ударов в сутки по гражданским целям, что вдвое превышает аналогичный показатель января прошлого года.

