«Потрясающий труженик»: Таранда защитил Анастасию Волочкову от нападок Артист балета Таранда заявил, что Волочкова до сих пор много работает над собой

Балерина Анастасия Волочкова — потрясающая труженица, она до сих пор много надо собой работает, сказал NEWS.ru артиста балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. Он добавил, что после ухода из Большого театра Волочкова выбрала путь шоу-бизнеса, эстрады, но осуждать ее за это не стоит.

Я могу сказать одно и всем зрителям это говорю: Настя Волочкова — потрясающий труженик. Она вкалывала всегда и сейчас вкалывает. Да, избрала путь эстрады, а не классического балета, — сказал Таранда.

Артист добавил, что в балетной среде Волчкову многие осуждают, но призвал не «кидать в нее камни», а замечать свои собственные ошибки.

26 февраля Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.