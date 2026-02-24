Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 16:26

Путин объяснил, почему против России начался массовый террор

Путин: противник России сделал ставку на индивидуальный и массовый террор

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Противник России перешел к использованию массового и индивидуального террора, заявил президент РФ Владимир Путин. Как передает ТАСС, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, лидер страны отметил, что такая ситуация возникла после провала попыток нанести Российской Федерации стратегическое поражение.

Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей, — заявил Путин.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировался в Ставрополе на одном из праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. По данным ведомства, задание по организации взрыва поступило от украинских спецслужб. Также служба опубликовала кадры операции, на них видно, как силовики заходят в помещение после перестрелки со злоумышленником.

До этого в Забайкалье суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которых признали виновными в поджогах леса. Подростки будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Они действовали по указке куратора из Украины, который пообещал им денежное вознаграждение за совершение теракта. Однако своих денег поджигатели так и не получили. Инцидент произошел в июне 2025 года.

Владимир Путин
террор
ФСБ
противники
