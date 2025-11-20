Киев уличили в терроре против собственного народа Алаудинов обвинил украинские власти в терроре против собственного народа

Руководство Украины устроило террор против собственного народа, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Киев ведет страну к гибели, сообщает ТАСС.

Украина потеряла огромное количество именно мужской части населения, большая часть населения страны выехала за пределы украинского государства. И то, что там происходит, сегодня как террор против украинского народа нельзя назвать никак, — сказал Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в данном случае под террористами подразумевает власти государства, впитавшие политику «западных хозяев». Алаудинов добавил, что Украина встала на путь формирования радикальной идеологии и отказалась от исторических корней.

Ранее он заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране, считает Алаудинов. Он также предположил, что министр обороны Рустем Умеров может дать показания против Зеленского, находясь под защитой в США.