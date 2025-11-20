Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:06

Киев уличили в терроре против собственного народа

Алаудинов обвинил украинские власти в терроре против собственного народа

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководство Украины устроило террор против собственного народа, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Киев ведет страну к гибели, сообщает ТАСС.

Украина потеряла огромное количество именно мужской части населения, большая часть населения страны выехала за пределы украинского государства. И то, что там происходит, сегодня как террор против украинского народа нельзя назвать никак, — сказал Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в данном случае под террористами подразумевает власти государства, впитавшие политику «западных хозяев». Алаудинов добавил, что Украина встала на путь формирования радикальной идеологии и отказалась от исторических корней.

Ранее он заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране, считает Алаудинов. Он также предположил, что министр обороны Рустем Умеров может дать показания против Зеленского, находясь под защитой в США.

Апти Алаудинов
Украина
Киев
террор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.