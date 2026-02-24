Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:00

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Надоело возиться с дрожжами? Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из обычного творога получается нежнейшее тесто, которое не требует долгого подхода и расстойки, а изюминки придают выпечке сочную сладость. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные «снежинки» с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой равномерно распределены ароматные янтарные ягодки. Они буквально исчезают со стола, не успевая остыть, и каждый раз хочется испечь ещё.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 50 г изюма. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, добавьте изюм и замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, вырежьте кружочки, сделайте надрезы, формируя «снежинки». Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт
Семья и жизнь
Быстрые постные лепешки за 20 минут: простой рецепт
Налистники вместо скучных блинов: тот же рецепт, но результат в сто раз нежнее и вкуснее
Общество
Налистники вместо скучных блинов: тот же рецепт, но результат в сто раз нежнее и вкуснее
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Из теста для сырников пеку пирожки — не рецепт, а находка: калорий меньше, чем в обычной выпечке
Общество
Из теста для сырников пеку пирожки — не рецепт, а находка: калорий меньше, чем в обычной выпечке
Варю тыкву с курагой и пряностями — получается густое повидло, которое намазывают на хлеб и едят ложками
Общество
Варю тыкву с курагой и пряностями — получается густое повидло, которое намазывают на хлеб и едят ложками
рецепты
булочки
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.