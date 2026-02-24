Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту

Надоело возиться с дрожжами? Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из обычного творога получается нежнейшее тесто, которое не требует долгого подхода и расстойки, а изюминки придают выпечке сочную сладость. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные «снежинки» с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой равномерно распределены ароматные янтарные ягодки. Они буквально исчезают со стола, не успевая остыть, и каждый раз хочется испечь ещё.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 50 г изюма. Творог разомните с мягким маслом, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, добавьте изюм и замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, вырежьте кружочки, сделайте надрезы, формируя «снежинки». Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

