В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов

Детские тренеры и педагоги должны проходить серьезный профессиональный отбор, проверки у психолога и психиатра, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, люди с гипервозбудимостью и излишней импульсивностью не должны работать с детьми.

Я думаю, что должен быть более серьезный профотбор. И люди, поступая на работу тренерами, педагогами должны, с одной стороны, обязательно проходить проверку у психолога и психиатра. Человек, может быть неплохой, но его гипервозбудимость и импульсивность не допускает работу с детьми. Он не должен работать с детьми, потому что себя не контролирует. Нужно проверять педагогов на предмет психологической, психиатрической подготовки и совместимости, — сказал Милонов.

По мнению депутата, то же самое касается учителей и тренеров, которых готовят для работы в вузах. Он напомнил, что в университетах необходима стрессоустойчивость и необходимая психологическая подготовка.

Ранее в Казани тренер бил пятилетнего ребенка в одном из детских садов доской для плавания и топил его в бассейне из-за того, что тот якобы брызгался водой на занятиях. На кадрах можно увидеть, как мужчина грубо хватает малыша за шею. По данным издания, он хотел так «воспитать» мальчика.