Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:26

В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов

Депутат Милонов: детские тренеры должны проходить серьезный профотбор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детские тренеры и педагоги должны проходить серьезный профессиональный отбор, проверки у психолога и психиатра, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, люди с гипервозбудимостью и излишней импульсивностью не должны работать с детьми.

Я думаю, что должен быть более серьезный профотбор. И люди, поступая на работу тренерами, педагогами должны, с одной стороны, обязательно проходить проверку у психолога и психиатра. Человек, может быть неплохой, но его гипервозбудимость и импульсивность не допускает работу с детьми. Он не должен работать с детьми, потому что себя не контролирует. Нужно проверять педагогов на предмет психологической, психиатрической подготовки и совместимости, — сказал Милонов.

По мнению депутата, то же самое касается учителей и тренеров, которых готовят для работы в вузах. Он напомнил, что в университетах необходима стрессоустойчивость и необходимая психологическая подготовка.

Ранее в Казани тренер бил пятилетнего ребенка в одном из детских садов доской для плавания и топил его в бассейне из-за того, что тот якобы брызгался водой на занятиях. На кадрах можно увидеть, как мужчина грубо хватает малыша за шею. По данным издания, он хотел так «воспитать» мальчика.

Виталий Милонов
Госдума
дети
тренеры
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.