Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал сыну актрисы Татьяны Васильевой Филиппу после публикации видео с пошлым юмором, которое он записал с супругой, поучиться шутить. В беседе с NEWS.ru парламентарий раскритиковал творчество пары, назвав его примером безвкусицы.

Шуточные видео подразумевают наличие юмора, смешных сценок. А контент Васильева — апогей безвкусицы, звенящая пошлость, шутки за 300. Отвратительная гадость. Когда я в армии служил на СВО, у нас в казарме такой пошлый юмор не практиковался, считалось позорным такое рассказывать. Лучшее для него и жены — воздержаться от публичных выступлений, сходить в школу, посоветоваться у более умных людей, как вести публичную деятельность. Пусть запишется на какие-нибудь курсы к кому-то из резидентов Comedy Club. Комик Алексей Щербаков ему скажет, что шутка отвратительная, — высказался Милонов.

Ранее стендап-комик Юрий Паршев заявил, что в России необходимо учредить Министерство юмора. Свою идею он аргументировал тем, что в стране наблюдается избыточное количество граждан, чувствующих себя обиженными, униженными и «опущенными».