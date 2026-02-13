В России может появиться Министерство юмора

В России необходимо учредить Министерство юмора, с таким предложением в эфире телеканала НТВ выступил стендап-комик Юрий Паршев. Свою идею он аргументировал тем, что в стране наблюдается избыточное количество граждан, чувствующих себя обиженными, униженными и «опущенными».

Какое-нибудь Министерство юмора давайте создадим. Ну, у нас очень много в стране обиженных, униженных и опущенных стало. В моем детстве такого не было, — сказал комик.

Ранее сообщалось, что популярному стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову закрыли въезд на территорию Российской Федерации. Согласно данным источника, причиной такого решения стали публичные высказывания артиста, содержавшие критику в адрес специальной военной операции. Кроме того юморист якобы нелегально пытался урегулировать свое правовое положение в стране.

Также на родине у артиста возникли серьезные вопросы к его деятельности, когда правозащитник и активист Марат Турымбетов обратился в Генеральную прокуратуру республики с просьбой проверить действия Сабурова. Поводом послужило видео, появившееся в интернете 9 февраля. На кадрах запечатлено, как комик передает партию из 10 мотоциклов военнослужащим.