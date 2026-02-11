Сабурову может грозить до 12 лет лишения свободы в Казахстане

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ, аналог ФСБ) может инициировать проверку в отношении комика Нурлана Сабурова по статье «Наемничество» из-за информации о его помощи российским военным, передает Nur.kz со ссылкой на заявление замгенпрокурора республики Галымжана Койгельдиева. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.

Поводом стало обращение активиста Марата Турымбетова в Генпрокуратуру с требованием изучить видео, где Сабуров передает десять мотоциклов военным. Ролик, по его словам, появился в Сети 9 февраля.

Ранее стало известно, что стендаперу запретили въезд в Россию на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил официальное предписание в аэропорту Внуково. Впервые после депортации он вышел на связь через соцсети. Комик поблагодарил РФ за творческие возможности и за многолетнюю поддержку аудитории.

Также появилась информация о том, что комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Как отметил источник, только в 2024 году юморист задекларировал свыше 50 млн рублей.