24 февраля 2026 в 16:52

Звезда «Эмили в Париже» сыграет легенду Голливуда

Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании «Завтрака у Тиффани»

Лили Коллинз в пятом сезоне сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз в пятом сезоне сериала «Эмили в Париже» Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лили Коллинз, известная по главной роли в сериале «Эмили в Париже», исполнит роль Одри Хепберн в новом проекте о создании культового фильма «Завтрак у Тиффани», сообщает Deadline. Продюсером картины выступит Скотт ЛаСтайти, работавший над фильмами «Афера под прикрытием» и «Министерство неджентльменских дел».

В основу сценария ляжет бестселлер Сэма Уоссона «Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, «Завтрак у Тиффани» и рождение современной женщины». Книга описывает процесс создания картины и погружает в атмосферу США конца 1950-х годов. В истории появятся писатель Трумэн Капоте, художница по костюмам Эдит Хэд, режиссер Блейк Эдвардс и сама Хепберн.

Оригинальный фильм «Завтрак у Тиффани» получил пять номинаций на «Оскар» и две статуэтки — за музыку и песню. В 2012 году ленту включили в Национальный реестр фильмов США. Роль Холли Голайтли закрепила за Одри Хепберн статус мировой иконы моды.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица анонсировал работу над новым фильмом о духовном пути России. После встречи с патриархом Кириллом он заявил, что лента расскажет о том, как страна встала на путь христианства. Проект находится на стадии формирования идеи.

актеры
актрисы
фильмы
США
