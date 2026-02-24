Способность Трампа уложиться в срок по Украине поставили под сомнение Журналист Мур: США сдвинут планы по срокам завершения конфликта на Украине

Объявленную президентом США Дональдом Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля будет крайне сложно реализовать, заявила журналист Екатерина Мур. По ее словам, обозначенные главой Белого дома временные рамки вряд ли будут соблюдены, передает информационная служба «Вести».

Особенно если посмотреть на то, как продвигаются переговоры за последнее время, начиная с Анкориджа, мы видим, что ни шатко ни валко достигаются какие-то договоренности, потом в процесс вступает Европа и начинает отбиваться от рук [президент Украины] Владимир Зеленский, — сказала Мур.

Журналист пояснила, почему Трамп выбрал именно эту дату. День независимости США, 4 июля, имеет огромное символическое значение для американцев, и президенту важно отчитаться перед своими избирателями конкретным результатом.

Однако Мур отметила, что, по мнению американских экспертов, временные рамки будут сдвинуты. Слишком много остается неразрешимых противоречий, из-за которых стороны никак не могут прийти к консенсусу.

Ранее военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Зеленский не имеет права ставить никакие условия России ни во время мирных переговоров, ни как бы то ни было иначе. Он уточнил, что во время любых военных действий «условия ставят победители», а Украина сейчас «очевидно проигрывает».