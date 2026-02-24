Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:14

Россиянам назвали лучший продукт для восполнения дефицита витамина D

Минздрав Калининградской области: лосось поможет восполнить дефицит витамина D

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление лосося позволит восполнить дефицит витамина D в организме, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на Минздрав Калининградской области. По мнению специалистов, этот продукт особенно важно добавлять в рацион зимой и в межсезонье.

В целом все виды жирной рыбы станут хорошими источниками витамина D, отметили в Минздраве. Помимо лосося, россиянам посоветовали есть сардину, сельдь и скумбрию.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что скумбрия является лидером по содержанию полезных веществ, при этом ее цена в три-четыре раза ниже стоимости лососевых. Она отметила, что с точки зрения пользы для организма переплачивать за статус красной рыбы часто не имеет смысла.

Ранее нутрициолог Ольга Видякина заявила, что поддержать организм, иммунитет и работу нервной системы в конце зимы поможет сбалансированное меню. По ее словам, нужно иметь хороший уровень гормонов радости — серотонина и дофамина, регулировать гормон стресса кортизол, получать витамины группы В, магний и антиоксиданты.

