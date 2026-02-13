Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:27

Названы продукты, которые помогут справиться с весенней хандрой

Нутрициолог Видякина назвала жирную рыбу и чай природными антидепрессантами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поддержать организм, иммунитет и работу нервной системы в конце зимы поможет сбалансированное меню, отметила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» Ольга Видякина. По ее словам, нужно иметь хороший уровень «гормонов радости» — серотонина и дофамина, регулировать «гормон стресса» кортизол, получать витамины группы В, магний и антиоксиданты.

Отрегулировать уровень кортизола и улучшить работу нервной системы помогут продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, пояснила гастроэнтеролог. По ее словам, этот компонент содержится в жирной морской рыбе, икре, авокадо, семенах и орехах. Врач подчеркнула, что в орехах есть достаточное количество магния — помощника в борьбе со стрессом.

Выпивая чашку зеленого чая с темной горькой шоколадкой на хорошем какао-масле, мы получаем аминокислоту L-теанин, которая способствует успокоению и снижению тревоги. Она улучшает сон и обладает нейропротективным действием. В сочетании с магнием и другими микроэлементами из темного шоколада это приводит к выработке эндорфинов и улучшению эмоционального фона, — отметила Видякина.

Она посоветовала не забывать о витамине С и других антиоксидантах, позволяющих бороться со стрессом. Врач добавила, что в этом помогут цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфрут, а также киви. Все они — отличные источники витамина С, пектина и флавоноидов. Кроме того, яркий цвет фруктов сам по себе улучшает настроение, подчеркнула Видякина.

Ранее клинический психолог Ксения Мосунова рассказала, что практика дыхания по квадрату поможет снять стресс после работы, чтобы не срываться на близких. Она отметила, что срывы — сигнал усталости, а не плохого родительства.

нутрициологи
советы
стрессы
питание
гормоны
Анна Акимова
А. Акимова
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
