Названы продукты, которые помогут справиться с весенней хандрой

Поддержать организм, иммунитет и работу нервной системы в конце зимы поможет сбалансированное меню, отметила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» Ольга Видякина. По ее словам, нужно иметь хороший уровень «гормонов радости» — серотонина и дофамина, регулировать «гормон стресса» кортизол, получать витамины группы В, магний и антиоксиданты.

Отрегулировать уровень кортизола и улучшить работу нервной системы помогут продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, пояснила гастроэнтеролог. По ее словам, этот компонент содержится в жирной морской рыбе, икре, авокадо, семенах и орехах. Врач подчеркнула, что в орехах есть достаточное количество магния — помощника в борьбе со стрессом.

Выпивая чашку зеленого чая с темной горькой шоколадкой на хорошем какао-масле, мы получаем аминокислоту L-теанин, которая способствует успокоению и снижению тревоги. Она улучшает сон и обладает нейропротективным действием. В сочетании с магнием и другими микроэлементами из темного шоколада это приводит к выработке эндорфинов и улучшению эмоционального фона, — отметила Видякина.

Она посоветовала не забывать о витамине С и других антиоксидантах, позволяющих бороться со стрессом. Врач добавила, что в этом помогут цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфрут, а также киви. Все они — отличные источники витамина С, пектина и флавоноидов. Кроме того, яркий цвет фруктов сам по себе улучшает настроение, подчеркнула Видякина.

