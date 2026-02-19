Названа самая полезная рыба, покупка которой не ударит по карману

Скумбрия является лидером по содержанию полезных веществ, при этом ее цена в три-четыре раза ниже стоимости лососевых, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. Она отметила, что с точки зрения пользы для организма переплачивать за статус красной рыбы часто не имеет смысла. По ее словам, более доступные виды не уступают, а иногда и превосходят дорогие сорта по нутритивному профилю.

Пока кета и горбуша дорожают на глазах, у потребителя возникает закономерный вопрос: за что именно и стоит ли вообще платить больше? С биохимической точки зрения главная ценность жирной рыбы — омега-3 жирные кислоты EPA и DHA. Именно они снижают системное воспаление, поддерживают работу сердца и мозга. По этому показателю безусловный лидер — скумбрия: содержание омега-3 достигает 2,5 грамма на 100 граммов продукта, а цена остается в три-четыре раза ниже лосося. Сельдь — на втором месте и тоже доступна. Скумбрия, сельдь и сардина по нутритивному профилю не уступают дорогому лососю, а кошелек берегут. Оптимальная частота употребления жирной рыбы — две порции в неделю. Наука не требует деликатесов, она просит регулярности и осознанного подхода к выбору продуктов, — пояснила Дивинская.

По ее словам, даже среди красной рыбы, например нерки, биохимический состав богаче, чем у горбуши: в ней больше антиоксиданта астаксантина и жирных кислот. Однако нутрициолог добавила, что при текущей высокой цене на этот вид рыбы соотношение пользы и стоимости оказывается не в ее пользу.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что дефицит витамина B12 может привести к анемии и снижению физической выносливости, однако всего 200 граммов минтая обеспечивают организм суточной нормой этого витамина. По ее словам, B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам.