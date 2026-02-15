Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:46

Стало известно, какая рыба может спасти от анемии

Врач Гузман: для борьбы с анемией необходимо есть минтай два-три раза в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит витамина B12 может привести к анемии и снижению физической выносливости, однако всего 200 граммов минтая обеспечивают организм суточной нормой этого витамина, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам, передает РИА Новости.

Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости, — поделилась Гузман.

Минтай отличается сбалансированным содержанием фосфора и кальция. В большинстве продуктов фосфор преобладает над кальцием, что заставляет организм извлекать кальций из костей для усвоения излишков фосфора. Минтай помогает предотвратить эту проблему, обеспечивая поступление необходимого количества кальция и фосфора из пищи.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова отметила, что лососевые, тресковые, скумбрия и сельдь являются самыми полезными видами рыбы. По ее словам, лососевые богаты омега-3 жирными кислотами, витамином D и легкоусвояемым белком. Треска, минтай, пикша и навага были названы идеальными диетическими продуктами из-за высокого содержания фосфора и йода при низкой калорийности.

Читайте также
Этот кремовый том-ям с семгой и кокосом стал моим любимым обедом — рецепт с идеальным балансом вкусов
Общество
Этот кремовый том-ям с семгой и кокосом стал моим любимым обедом — рецепт с идеальным балансом вкусов
«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье
Семья и жизнь
«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Здоровье/красота
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Педиатр развеял мифы о «волшебных» продуктах при лечении анемии
Здоровье/красота
Педиатр развеял мифы о «волшебных» продуктах при лечении анемии
Вкусный рыбный пирог: берем минтай и пачку теста — простота и вкуснота
Общество
Вкусный рыбный пирог: берем минтай и пачку теста — простота и вкуснота
рыба
анемия
минтай
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы освободили четыре населенных пункта
МИД РФ предупредил об угрозах дипкурьерам со стороны западных спецслужб
Дерзкое предложение Берлина по российским активам обернулось провалом
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.