Стало известно, какая рыба может спасти от анемии

Дефицит витамина B12 может привести к анемии и снижению физической выносливости, однако всего 200 граммов минтая обеспечивают организм суточной нормой этого витамина, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам, передает РИА Новости.

Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости, — поделилась Гузман.

Минтай отличается сбалансированным содержанием фосфора и кальция. В большинстве продуктов фосфор преобладает над кальцием, что заставляет организм извлекать кальций из костей для усвоения излишков фосфора. Минтай помогает предотвратить эту проблему, обеспечивая поступление необходимого количества кальция и фосфора из пищи.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова отметила, что лососевые, тресковые, скумбрия и сельдь являются самыми полезными видами рыбы. По ее словам, лососевые богаты омега-3 жирными кислотами, витамином D и легкоусвояемым белком. Треска, минтай, пикша и навага были названы идеальными диетическими продуктами из-за высокого содержания фосфора и йода при низкой калорийности.