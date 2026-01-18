Атака США на Венесуэлу
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ

«Злой доктор Филатов»: отвращение к мясу и анемия могут быть сигналом о болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Резкое похудение, проблемы с глотанием и анемия — это повод срочно идти к врачу, предупредил Telegram-канал «Злой доктор Филатов». Поводом насторожиться также может стать внезапное отвращение к привычной пище, например к мясу.

Эти признаки могут свидетельствовать о развитии опасных патологий желудочно-кишечного тракта, включая онкологические заболевания. Автор канала подчеркивает, что слабость, одышка при минимальных нагрузках и ощущение «кома в горле» часто являются предвестниками серьезных сбоев в работе организма.

Для постановки диагноза рекомендуется незамедлительно пройти обследование, сдать общий анализ крови и сделать гастроскопию. Своевременная диагностика позволяет выявить скрытые угрозы на ранней стадии и начать эффективное лечение.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.

