Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ «Злой доктор Филатов»: отвращение к мясу и анемия могут быть сигналом о болезни

Резкое похудение, проблемы с глотанием и анемия — это повод срочно идти к врачу, предупредил Telegram-канал «Злой доктор Филатов». Поводом насторожиться также может стать внезапное отвращение к привычной пище, например к мясу.

Эти признаки могут свидетельствовать о развитии опасных патологий желудочно-кишечного тракта, включая онкологические заболевания. Автор канала подчеркивает, что слабость, одышка при минимальных нагрузках и ощущение «кома в горле» часто являются предвестниками серьезных сбоев в работе организма.

Для постановки диагноза рекомендуется незамедлительно пройти обследование, сдать общий анализ крови и сделать гастроскопию. Своевременная диагностика позволяет выявить скрытые угрозы на ранней стадии и начать эффективное лечение.

