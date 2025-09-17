Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:56

Педиатр развеял мифы о «волшебных» продуктах при лечении анемии

Педиатр Прохоренко: вылечить анемию можно только с помощью лекарств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие родители ошибочно полагают, что справиться с низким уровнем гемоглобина у ребенка можно с помощью корректировки питания, например внедряя в него больше гречки и яблок, рассказал педиатр Антон Прохоренко в интервью KP.RU. Он также пояснил, что, если у ребенка уже диагностирована железодефицитная анемия, продукты питания не смогут заменить медикаментозное лечение.

Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа. Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит, — подчеркнул специалист.

Врач отметил, что, хотя перечисленные продукты полезны для профилактики, воспринимать их как лекарство при уже развившемся заболевании — опасное заблуждение. При симптомах анемии необходимо как можно скорее обратиться к врачу для назначения адекватной терапии.

Курс лечения, по словам Прохоренко, длится не менее трех месяцев. Этого времени достаточно не только для нормализации уровня гемоглобина, но и для формирования необходимых запасов железа в организме. Прерывание терапии раньше срока почти гарантированно приведет к рецидиву.

Для профилактики анемии педиатр рекомендует включать в рацион продукты с высоким содержанием железа: мясо, печень, яйца, морепродукты, гречку, бобовые, гранаты и зелень. При этом он обратил внимание, что железо из растительных источников усваивается организмом значительно хуже, чем из продуктов животного происхождения.

Ранее педиатр Надежда Попова призвала родителей привить детей от гриппа в сентябре. По ее словам, предсказать точное начало всплеска заболеваемости сложно, но лучше всего пройти процедуру в первый месяц осени. Особенно это касается детей с хроническими болезнями.

педиатры
здоровье
дети
анемия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.