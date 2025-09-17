Педиатр развеял мифы о «волшебных» продуктах при лечении анемии Педиатр Прохоренко: вылечить анемию можно только с помощью лекарств

Многие родители ошибочно полагают, что справиться с низким уровнем гемоглобина у ребенка можно с помощью корректировки питания, например внедряя в него больше гречки и яблок, рассказал педиатр Антон Прохоренко в интервью KP.RU. Он также пояснил, что, если у ребенка уже диагностирована железодефицитная анемия, продукты питания не смогут заменить медикаментозное лечение.

Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа. Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит, — подчеркнул специалист.

Врач отметил, что, хотя перечисленные продукты полезны для профилактики, воспринимать их как лекарство при уже развившемся заболевании — опасное заблуждение. При симптомах анемии необходимо как можно скорее обратиться к врачу для назначения адекватной терапии.

Курс лечения, по словам Прохоренко, длится не менее трех месяцев. Этого времени достаточно не только для нормализации уровня гемоглобина, но и для формирования необходимых запасов железа в организме. Прерывание терапии раньше срока почти гарантированно приведет к рецидиву.

Для профилактики анемии педиатр рекомендует включать в рацион продукты с высоким содержанием железа: мясо, печень, яйца, морепродукты, гречку, бобовые, гранаты и зелень. При этом он обратил внимание, что железо из растительных источников усваивается организмом значительно хуже, чем из продуктов животного происхождения.

Ранее педиатр Надежда Попова призвала родителей привить детей от гриппа в сентябре. По ее словам, предсказать точное начало всплеска заболеваемости сложно, но лучше всего пройти процедуру в первый месяц осени. Особенно это касается детей с хроническими болезнями.