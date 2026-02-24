Дроны-камикадзе атаковали автобус с пассажирами под Брянском

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, украинские военнослужащие нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по пассажирам.
[ВСУ] нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в поселке Белая Березка Трубчевского района, — подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших, повреждения получило только транспортное средство. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы, резюмировал Богомаз.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в села Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб ВСУ.