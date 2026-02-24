Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:03

Экономист предупредил, какие товары подорожают к концу февраля 2026 года

Экономист Алексеев: стройматериалы могут подорожать к концу февраля 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Строительные материалы, профессиональные электрические инструменты и бытовые кондиционеры могу существенно подорожать уже к концу февраля 2026 года, заявил LIFE.ru экономист Дмитрий Алексеев. В частности, ожидается повышение цен на цемент, арматуру и пиломатериалы.

По оценкам отраслевых ассоциаций, средняя цена квадратного метра черновой отделки может вырасти на 8–12% уже к концу первого квартала. Совокупный рост цен на электроинструменты и кондиционеры может составить 6–10% к марту, — отметил Алексеев.

Он уточнил, что повышение цен может в том числе распространиться на шуруповерты, перфораторы, сварочные аппараты и другую технику. Эксперт добавил, что с большой долей вероятности подорожают именно те бренды кондиционеров, у которых нет локализованного производства в России.

Ранее маркетолог Надежда Александрова заявила, что оптовые закупки в гипермаркетах позволят существенно снизить затраты. По ее словам, сэкономить также помогут программы лояльности крупных торговый сетей.

экономисты
товары
цены
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.