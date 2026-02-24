Экономист предупредил, какие товары подорожают к концу февраля 2026 года Экономист Алексеев: стройматериалы могут подорожать к концу февраля 2026 года

Строительные материалы, профессиональные электрические инструменты и бытовые кондиционеры могу существенно подорожать уже к концу февраля 2026 года, заявил LIFE.ru экономист Дмитрий Алексеев. В частности, ожидается повышение цен на цемент, арматуру и пиломатериалы.

По оценкам отраслевых ассоциаций, средняя цена квадратного метра черновой отделки может вырасти на 8–12% уже к концу первого квартала. Совокупный рост цен на электроинструменты и кондиционеры может составить 6–10% к марту, — отметил Алексеев.

Он уточнил, что повышение цен может в том числе распространиться на шуруповерты, перфораторы, сварочные аппараты и другую технику. Эксперт добавил, что с большой долей вероятности подорожают именно те бренды кондиционеров, у которых нет локализованного производства в России.

Ранее маркетолог Надежда Александрова заявила, что оптовые закупки в гипермаркетах позволят существенно снизить затраты. По ее словам, сэкономить также помогут программы лояльности крупных торговый сетей.