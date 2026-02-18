Экономист рассказал, как изменились рынки в России

Российские рынки сейчас стали более удобными и цивилизованными, рассказал KP.RU экономист, независимый эксперт в области товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Он отметил, что потребителям теперь важна не только возможность купить определенную вещь, но и комфорт.

С «Черкизоном» это уже не сравнить. Это вам не какая-то там уличная история «вставайте на картоночку, я вам зеркало подержу». Сегодня большинство рынков — это цивилизация. Все под крышей, красиво, с хорошей выкладкой, — рассказал Анфиногенов.

Экономист подчеркнул, что на рынках стало меньше контрафакта и подделок. По его словам, теперь посетители ищут оригинальные и функциональные товары.

Ранее правозащитник Олег Павлов рассказал, что проверить брендовую обувь на оригинальность можно с помощью цифровой маркировки «Честный знак». По его мнению, это самый надежный и простой способ.