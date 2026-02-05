Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам дали советы, как распознать подделку среди брендовой обуви

Правозащитник Павлов: проверить обувь можно с помощью маркировки «Честный знак»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Проверить брендовую обувь на оригинальность можно с помощью цифровой маркировки «Честный знак», заявил Общественной Службе Новостей правозащитник Олег Павлов. По его мнению, это самый надежный и простой способ.

Государство еще несколько лет назад начало внедрять цифровую маркировку «Честный знак». Сейчас через нее доступна проверка обуви и других товаров — по большому счету это является единственно правильным способом. Не надо запоминать 125 признаков оригинальных кроссовок — достаточно просканировать код маркировки, — отметил Павлов.

Он уточнил, что код «Честный знак» размещают на коробке или бирке товара. Если маркировка отсутствует или не сканируется, это означает, что перед покупателем либо подделка, либо нелегально ввезенная вещь. В таком случае он посоветовал воздержаться от покупки, какой бы выгодной ни казалась цена.

Ранее юрист Дмитрий Терентьев заявил, что качественный и легальный алкоголь легко отличить от контрафакта по наличию соответствующих «атрибутов». В частности, это этикетка, контрэтикетка и в большинстве случаев федеральная специальная марка.

