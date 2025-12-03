Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки

Юрист Терентьев: одним из признаков легальности алкоголя является этикетка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Качественный, легальный алкоголь легко отличить от контрафакта по наличию соответствующих «атрибутов», заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев. В частности, это этикетка, контрэтикетка, в большинстве случаев еще федеральная специальная марка, уточнил он.

Любая алкогольная продукция содержит этикетку, контрэтикетку, на которых видно, что за алкоголь, кем произведен, из чего произведен, содержит информацию о вреде употребления алкоголя. В большинстве случаев имеет федеральную специальную марку данная продукция фиксируется в системе «Честный знак», — сказал Терентьев.

Он уточнил, что отсутствие федеральной специальной марки — 100% знак нелегального оборота алкогольной продукции. За исключением пива, сидра, пуарэ и медовухи, на них нет марки, но они имеют двухмерный матричный штрихкод (Data Matrix). Эксперт порекомендовал покупать алкоголь только в сетевых магазинах — специализированных или продуктовых.

Как ранее заявил руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко, с 1 января 2026 года цены на вино в России могут вырасти на 70–100 рублей за бутылку из-за повышения акцизов и изменения НДС. По его словам, акцизы на тихие вина, вероятно, вырастут на 31% — до 148 рублей за литр, а на игристые — до 160 рублей.

