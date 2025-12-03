Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки

Качественный, легальный алкоголь легко отличить от контрафакта по наличию соответствующих «атрибутов», заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев. В частности, это этикетка, контрэтикетка, в большинстве случаев еще федеральная специальная марка, уточнил он.
Любая алкогольная продукция содержит этикетку, контрэтикетку, на которых видно, что за алкоголь, кем произведен, из чего произведен, содержит информацию о вреде употребления алкоголя. В большинстве случаев имеет федеральную специальную марку данная продукция фиксируется в системе «Честный знак», — сказал Терентьев.
Он уточнил, что отсутствие федеральной специальной марки — 100% знак нелегального оборота алкогольной продукции. За исключением пива, сидра, пуарэ и медовухи, на них нет марки, но они имеют двухмерный матричный штрихкод (Data Matrix). Эксперт порекомендовал покупать алкоголь только в сетевых магазинах — специализированных или продуктовых.
Как ранее заявил руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко, с 1 января 2026 года цены на вино в России могут вырасти на 70–100 рублей за бутылку из-за повышения акцизов и изменения НДС. По его словам, акцизы на тихие вина, вероятно, вырастут на 31% — до 148 рублей за литр, а на игристые — до 160 рублей.