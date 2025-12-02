Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку

В преддверии новогодних праздников алкоголь становится товаром повышенного спроса. Этим пользуются недобросовестные торговцы, предлагая покупателям контрафактную продукцию. Специалисты, опрошенные NEWS.ru, рассказали, как безопасно выбрать качественные горячительные напитки, и дали прогноз по ценам на спиртное в декабре.

Что такое контрафактный алкоголь

Юридически контрафактным, или поддельным, считается алкоголь, произведенный с нарушением установленных для конкретного вида напитка требований, например из несоответствующего сырья или по неправильной технологии, рассказал NEWS.ru управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

Однако, как отметил эксперт, правоприменительная и судебная практика использует более широкое толкование. Согласно ему, контрафактом считается любая алкогольная продукция, оборот которой нарушает законодательство: например, реализуется без сопроводительных документов или без обязательной маркировки.

Когда лучше покупать алкоголь к Новому году

Алкоголь всегда дорожает не до Нового года, а после него. Так устроена налоговая политика, что все изменения в акцизах и ввозных пошлинах наступают с 1 января, заметили эксперты.

Напомним, с 1 января 2026 года акциз на этиловый спирт вырастет на 11,6% — с 750 до 824 рублей за литр. На тихие вина — на 31% (с 113 до 148 рублей за литр). На игристые — на 8,9% (с 125 до 160 рублей). Акциз на виноградное сусло и виноматериалы — на 94,7% (с 38 до 74 рублей за литр).

«Совет один: если нуждаетесь в алкоголе — приобретайте его в декабре. Повышать цены в это время никто не будет», — считает сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» винодел Олег Николаев.

Эксперт пояснил, что розничные продавцы, ориентируясь на предпраздничный ажиотаж, закупают алкоголь заранее. Это позволяет им в период пикового спроса реализовывать продукцию по текущим ценам, пока не будут распроданы партии, приобретенные до их роста.

На что следует смотреть при выборе алкоголя

Что касается правил выбора, то для покупателей водки лучше ориентироваться на верхние категории спирта — «Альфа» или «Люкс». «Альфа» изготавливается только из пшеницы и ржи, имеет минимальное содержание метанола, объяснил Николаев. При изготовлении «Люкса» допускается до 35% картофеля, но качество также гарантировано. Лучше, если использованная вода будет природной (артезианской, родниковой), а не дистиллированной.

По словам эксперта, качественная водка должна быть абсолютно прозрачной, без мути и осадка, и не должна иметь посторонних химических («аптечных») запахов. Этикетка обязана быть аккуратной, с четкими, несмазанными надписями. Важнейший элемент защиты — акцизная марка с голограммой и QR-кодом, который можно проверить через официальное приложение «Честный знак».

При выборе вина, как советует эксперт, первым делом необходимо внимательно изучить этикетку. Ключевые критерии — это не только четкость печати, но и конкретность в указании региона производства. Чем точнее и детальнее указано место происхождения винограда, тем лучше.

По закону любое российское вино должно содержать данные о защищенном географическом указании (ЗГУ) или защищенном наименовании места происхождения (ЗНМП). ЗГУ — это ключевые винодельческие регионы, в России их сейчас 15. ЗНМП — более локальные территории, эта аббревиатура часто используется малыми винодельнями. В импортных винах присутствуют аналогичные по смыслу аббревиатуры (AOC — Франция, DOC — Италия, DO — Испания).

Использованные сорта винограда должны быть указаны как можно полнее и точнее. Что касается года урожая, то для белых и игристых вин предпочтительны молодые (1–3 года), для красных — постарше, от трех до 10 лет, заключил Николаев.

Где лучше всего покупать алкоголь

Терентьев советует покупать алкоголь только в магазинах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Для получения данной лицензии магазины проходят проверки госорганов, становятся участниками системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — в ней отражается весь легальный оборот алкогольной продукции.

Проверить наличие лицензии в магазине в случае сомнений сейчас довольно легко. А вот покупка алкоголя через телеграм-каналы — верный способ приобрести контрафактную продукцию, предостерег Терентьев.

О чем еще важно помнить, приобретая спиртное

Собеседник NEWS.ru также напомнил об обязательных «атрибутах легальности» любой алкогольной продукции. К ним относятся этикетка и контрэтикетка с исчерпывающей информацией: наименованием, производителем, составом и предупреждением о вреде.

Также почти весь легальный алкоголь, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, должен иметь федеральную специальную марку (ФСМ). На указанные исключения вместо марки наносится двухмерный штрихкод Data Matrix — оба средства учета работают в системе «Честный знак». Отсутствие ФСМ — стопроцентный признак нелегального оборота.

Терентьев также озвучил важное правило безопасности: алкоголь — продукт личного выбора, поэтому предложения купить «самый лучший алкоголь по уникальной цене» по телефону, особенно с доставкой, должны вызывать подозрение. На сегодняшний день доставка алкоголя запрещена законом. Подобные звонки, по его словам, совершают либо продавцы опасного для жизни контрафакта, либо мошенники, целью которых является не продажа, а хищение денег, например через взлом учетной записи на «Госуслугах». Эксперт призвал граждан быть бдительными.

