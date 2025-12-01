Власти одного региона отложили идею запретить продажу алкоголя в 2026 году

Власти Нижегородской области отложили идею ограничить продажу алкоголя в 2026 году, пишет Pradva-nn.ru со ссылкой на региональное правительство. Соответствующий закон решили не вносить на обсуждение депутатам нижегородского Заксобрания.

Это связано с тем, что в регионе сократилось употребление алкоголя. По статистике, в 2025 году данный показатель уменьшился на 14%.

Кроме того, Нижегородская область недополучила примерно 1,5 млрд рублей от акцизов на спиртную продукцию. Это также свидетельствует о падении спроса на алкоголь. Кроме того, против антиалкогольного законодательства выступали местные предприниматели.

Ранее в Нижегородской области в День народного единства ввели запрет на продажу алкогольных напитков. Эта мера распространилась на места проведения массовых праздничных мероприятий.