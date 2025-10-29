Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:04

В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства

В Нижегородской области в День народного единства ограничат продажу алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области в День народного единства введут запрет на продажу алкогольных напитков, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на департамент развития предпринимательства по региону. В 2025 году праздник выпал на вторник.

Соответствующие ограничения введут по закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области». Уточняется, что спиртное запретят продавать в местах проведения массовых праздничных мероприятий.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что до конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в регионе будут продавать продукты. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями.

