18 октября 2025 в 20:46

Российский регион полностью избавится от алкомаркетов

Филимонов: алкогольные магазины в Вологодской области станут продуктовыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области будут продавать продукты, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями.

Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента. Первые такие магазины после ребрендинга должны появиться уже на следующей неделе, — сказано в публикации.

Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

В скором будущем в Республике Алтай введут полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. По словам главы региона Андрея Турчака, существенное ужесточение необходимо на фоне возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости.

