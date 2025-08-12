Чача-убийца: как не отравиться паленым алкоголем и вовремя распознать яд

В окрестностях Сочи продолжают гибнуть люди. Всему виной — чача, купленная на рынке «Казачий» в Адлере. Выяснилось, что напиток был произведен кустарным способом. В его пробах нашли опасный для жизни метанол. Чем чревато распитие контрафактного спиртного и можно ли обезопасить себя и заранее распознать отраву — в материале NEWS.ru.

Как понять, что в напитке нет опасного метанола

Самый надежный способ избежать отравления контрафактным алкоголем — не покупать его в неустановленных местах, заявил NEWS.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Особенно это касается крепких напитков, подчеркнул он.

«Чтобы люди не травились алкоголем, существует система ЕГАИС, которая контролирует каждую бутылку проданного алкоголя. Она установлена во всех магазинах с лицензией. Покупка спиртного в других местах — вопрос везения», — объяснил он.

Один из бытовых способов отличить небезопасный алкоголь — окунуть в емкость с напитком раскаленную докрасна медную проволоку: при окислении метанол будет пахнуть формалином, сообщил Шапкин. Однако такой подход не очень надежен, добавил он.

«Только очень квалифицированные химики могут отличить запах формалина от всего остального. Запах будет резкий, неприятный», — пояснил специалист.

Шапкин назвал еще один расхожий народный способ проверки алкоголя на наличие метанола: напиток наливают в столовую ложку и поджигают. О его качестве судят по оттенку пламени. Голубой цвет якобы говорит о наличии этилового спирта, а зеленый — о содержании ядовитого метилового. Однако речь идет не о чистых спиртах, а о напитках, в которых есть примеси, поэтому данный способ может дать ненадежный результат.

«К сожалению, это некорректный способ, потому что любая органика — начиная с метана — горит голубым цветом. Мы это знаем по газовым конфоркам в плитах. Поэтому метанол тоже будет гореть голубым пламенем. Это не показатель», — подытожил собеседник NEWS.ru.

Таким образом, вне лаборатории нет ни одного надежного способа проверить, является ли тот или иной алкогольный напиток безопасным, сказал Шапкин.

Можно ли избежать смерти при отравлении метанолом

Основные признаки отравления метанолом — это головокружение, одышка и нарушение зрения, рассказал Шапкин. При их появлении стоит сразу оценить, что могло спровоцировать такие симптомы. Единственный вариант не умереть при употреблении метанола — выпить этанол, утверждает собеседник NEWS.ru.

«Купленная в легальном магазине водка может спасти жизнь. Надо выпить хотя бы 100 граммов. Обычный пищевой спирт — это антидот против метанола», — отметил Шапкин.

Дело в том, что печень «больше всего в жизни любит этиловый спирт», поэтому в момент его употребления начинает заниматься именно им и ничем другим, объяснил специалист. По его словам, подобный способ эффективен и при других видах отравлений. Именно поэтому он рекомендует во время застолья чередовать разные алкогольные напитки: если в одном из них окажется метанол, этанол из другого спасет человеку жизнь.

Какой лучший способ не отравиться алкоголем

Академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что россиянам не нужно знать, как в домашних условиях отличить метиловый спирт от этилового. По его мнению, в принципе не должно возникать ситуаций, при которых человек вынужден проверять алкоголь.

«Понимать [в их разнице] ничего не надо. На официальных государственных рынках торгуют чачей, то есть самогоном, уже сам этот факт является нарушением, и не только административным. Никаких инструкций о том, как отличить этанол от метанола, писать не надо, потому что последний вообще не должен продаваться», — сказал собеседник.

Тот факт, что на «государственном, муниципальном рынке торговали [контрафактом] и все это видели», он назвал настоящим преступлением. При этом он не считает, что в данном случае населению следует соблюдать какие-то меры предосторожности. Потому что лучший способ защититься — не пить алкоголь вообще, считает он.

«Не должно быть этого. Это не из-под полы продавалось, не ночью какая-нибудь тетка разливала. <…> Я не исключаю, что это была диверсия», — подытожил Онищенко.

Что известно о ситуации с ядовитой чачей в Адлере

Первый случай отравления чачей с рынка «Баzар» (местные называют его «Казачьим») на Урожайной улице в Адлере произошел 29–30 июля. По неофициальным данным, пострадала супружеская пара: муж погиб, а женщину удалось спасти. После этого рынок продолжал работать еще неделю.

Среди жертв контрафактной продукции — семья из Комсомольска-на-Амуре. Как писали СМИ, супруги отдыхали в Сочи с дочерьми 13 и 4 лет. Алкоголь они пригубили уже перед самым отъездом. В поезде плохо стало сначала жене, она скончалась. Мужа госпитализировали в Воронеже. Сперва у него пропало зрение и отказали почки, после он впал в кому и умер. Девочки остались сиротами, за ними выехали родственники.

Трагедия из-за контрафакта случилась и еще в одной семье. Сын одной из погибших рассказал, что к его матери приехали родственники из Московской области. Они отправились на природу, а по дороге закупились чачей. В течение трех дней после употребления спиртного три человека скончались один за другим.

Следствие предварительно оценивает число погибших от алкоголя в 10 человек. Неофициальные источники называют цифру больше. После череды смертей на рынке «Казачий» прошел рейд, по итогам которого были задержаны две продавщицы: грузинка Этери и ее внучка Олеся. Выяснилось, что женщина торговала на том месте больше 30 лет, и жалоб на ее продукцию раньше не было.

Известно, что Этери не изготавливала алкоголь сама, а приобретала у одних и тех же поставщиков. Продавцы на рынке по факту являются перекупщиками товара из Армении, Абхазии и других стран.

