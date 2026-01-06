Военкор Александр Коц жестко ответил на ироничное заявление министра обороны США Пита Хегсета о якобы неудовлетворительной работе российской ПВО во время операции Вашингтона в Каракасе, напомнив серию провалов Соединенных Штатов. В статье для KP.RU он подчеркнул, что проблема с системой была не в технических деталях, а в том, что комплексы не были приведены в боевую готовность по тем или иным причинам.

Тут очевидно, что ПВО просто не работала. Ни С-300, ни «Бук», ни даже хотя бы один ПЗРК. Вероятно, была дана команда не открывать огонь по американцам. Иначе невозможно объяснить, почему не нашлось ни одного «индейца», который шмальнул бы по вертолету из «Иглы», — написал он.

В ответ он привел ряд громких провалов американской ПВО: удар дронами по НПЗ Saudi Aramco 14 сентября 2019 года, атаки иранских ракет по базам США в Ираке 8 января 2020-го, успешный удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре 23 июня 2025-го. Военкор подчеркнул, что эффективность любой системы зависит в том числе от расчетов, приведя в пример сгоревший сирийский «Панцирь», чьи операторы спали на посту.

