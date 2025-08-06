Чача убивает, как «Мистер Сидр»? Отравление в Адлере, подробности, жертвы

Несколько человек отравились чачей в Адлере, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности об этом известны, сколько известно жертв контрафактного напитка, правда ли чача убивает, как «Мистер Сидр» в 2023 году?

Отравление чачей в Адлере, сколько жертв

Как утверждается, первый случай отравления чачей с рынка «Баzар» (местные называют его «Казачьим») на Урожайной улице в Адлере произошел 29–30 июля. По неофициальным данным, пострадала супружеская пара: муж погиб, а женщину удалось спасти. После этого, пишут источники, рынок продолжал работать еще неделю.

Затем чача убила почти всю семью, пишут СМИ и Telegram-каналы. Три человека умерли в результате отравления, в их числе две женщины и мужчина. Еще одна женщина, их родственница, была госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

После этого на рынок приехали с проверкой. Предварительно, двое продавцов чачи уже задержаны.

Также сообщается о смерти супружеской пары из Комсомольска-на-Амуре, которые пили чачу, купленную в Адлере. Источники утверждают, что 37-летний Максим и 35-летняя Дарья 27 июля сели на поезд до Москвы, выпили напиток в дороге. Дарья почувствовала себя плохо, ее сняли с поезда в Россоши и госпитализировали, но спасти не смогли. Максим сначала чувствовал себя нормально и отказался от стационарного лечения, но затем в отеле впал в кому. Его отправили в воронежскую больницу, где он скончался спустя девять дней после смерти супруги.

У пары остались двое детей. По словам дочери погибших, ее мать не любила крепкий алкоголь и выпила всего одну-две рюмки, после чего ей сразу стало плохо. По сообщениям СМИ, семья проживала рядом с рынком «Баzар».

Точное число погибших от адлерской чачи остается неизвестным. Но оно может увеличиться, как это было во время массового отравления метанолом в России, который содержался в напитке «Мистер Сидр».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на федеральной территории «Сириус» три человека насмерть отравились купленным на рынке «Казачий» алкоголем. Задержаны две женщины, которые продавали спиртные напитки домашнего приготовления.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — отметила Волк.

Как убивал «Мистер Сидр»

В конце июля самарский суд постановил оставить в СИЗО Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна, обвиняемых по делу об отравлении 116 человек напитком «Мистер Сидр», до 10 ноября.

По версии следствия, Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка. Следствие считает, что Айрапетян хотел ускорить процесс брожения. Суррогатный сидр стал причиной отравления 116 человек, 50 из которых погибли.

По информации правоохранителей, в мае 2023 года с охраняемого склада МВД в Самаре было похищено шесть тонн метанола. Сырье попало к производителю через посредника. Оба обвиняемых находятся под стражей с прошлого года.

Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей.

В марте 2025 года оба обвиняемых частично признали вину, отрицая при этом квалификацию уголовного дела в части группового сговора.

