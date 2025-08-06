Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:00

«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно

Герман Стерлигов Герман Стерлигов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов заявил об открытии «невольничьего рынка». Что об этом известно, какие детали о рынке рабов сообщил предприниматель?

Что известно об открытии рынка рабов

По словам Стерлигова, рынок рабов заработает в рамках Большой ремесленной выставки. Бизнесмен считает данную инициативу «радикальным решением кадровой проблемы».

«Невольничий рынок в Слободе братьев Стерлиговых начнет свою работу 29–30 августа. <...> Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — написал Стерлигов в своем Telegram-канале.

До этого Стерлигов писал, что на Большой ремесленной выставке будет работать биржа труда. Потенциальные работодатели и работники могут вешать на себя таблички с соответствующей информацией: «Ищу садовника (или другая профессия). Владимирская область» или «Ищу работу. Разнорабочий (или другая профессия). Тамбовская область» и так далее.

Не уточняется будет ли это «ярмаркой профессий», где рабочие и бизнесмены смогут найти друг друга на безвозмездной основе, либо же предприниматели будут платить за «душу» раба. Соответственно, стоимость одного невольника также неизвестна.

«Заинтересовавшись вакансией/объявлением, соискатели могут знакомиться и напрямую договариваться о взаимодействии. Примечание: таблички необходимо заготавливать заранее самостоятельно и привозить с собой. Организаторы выставки оставляют за собой право без объяснения причины запретить любому из посетителей выставки вешать на себя табличку о поиске работы или о поиске работника», — добавил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru посчитал слова Стерлигова о рынке рабов «барством».

«Я бы отнес это не к какому-то экстремизму, а просто — к такому барству. Когда ты живешь в избе без электричества, будучи миллиардером, наверное, возникают подобные мысли. Это, кстати, описано у многих русских классиков и более современных писателей. Так что не относитесь к нему строго», — сказал парламентарий.

Милонов предположил: если каждый день есть хлеб за две тысячи рублей, то, возможно, происходит «какая-то мутация в сознании и подобного рода мысли посещают».

«И я хочу подчеркнуть, что не стоит называть бизнесмена христианином, поскольку Герман Львович, при всем моем уважении, находится в расколе и не признает русскую православную церковь, а живет по неким своим нравственным канонам и критериям, которые вместе с тем могут людям напомнить каноны Русской православной церкви. Это не так», — объяснил депутат.

Герман Стерлигов Герман Стерлигов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как Стерлигов просил деньги на слуг

В июле 2025 года Стерлигов отреагировал на публикации СМИ, где его называют миллиардером. На этом фоне бизнесмен обратился к властям с просьбой предоставить ему «хотя бы пару миллионов», чтобы он «хоть немного был похож на миллиардера».

«А то у меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера. Ремесленный двор никак не достроим — тоже денег нет», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Почему Стерлигов призвал россиян покупать гробы

Ранее Стерлигов призвал россиян приобретать гробы, так как продолжительность жизни в стране сократилась. В интервью блогеру Даниилу Смирнову на YouTube он подчеркнул, что эта вещь понадобится каждому. Так, во время беседы он похвастался двумя гробами, которые ему подарили родственники.

«Это сыновья сделали мне гроб с ручками. Гроб пригодится каждому человеку. А поскольку христиан хоронили до захода солнца, а не на третий день, у всех заранее были приготовлены гробы», — заявил Стерлигов.

На слова бизнесмена отреагировал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). Он подчеркнул, что христиан никогда не хоронили до захода солнца, это относится исключительно к иудеям и мусульманам.

«Христиан обычно хоронят на третий день. Но дело даже не в этом. Где этот гроб хранить после покупки? Одно дело — у тебя деревенский дом и в сарае стоит гроб. Но в современном мире я себе это не очень представляю», — сказал Сеньчуков.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов пришел к выводу, что высказывания Стерлигова о гробах «способны посеять излишнюю тревогу среди населения».

«Православная традиция действительно предусматривает разумную подготовку к земному исходу, но это не должно превращаться в повод для паники или коммерческих спекуляций», — добавил Иванов.

Егор Зверев
Е. Зверев
