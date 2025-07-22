«Пригодится каждому»: скандальный миллиардер призвал россиян покупать гробы

Православный миллиардер Герман Стерлигов призвал россиян приобретать гробы, так как продолжительность жизни в стране сократилась. В интервью блогеру Даниилу Смирнову на YouTube он подчеркнул, что эта вещь понадобится каждому. Так, во время беседы он похвастался двумя гробами, которые ему подарили родственники.

Это сыновья сделали мне гроб с ручками. Гроб пригодится каждому человеку. А поскольку христиан хоронили до захода солнца, а не на третий день, у всех заранее были приготовлены гробы, — заявил миллиардер.

До этого Стерлигов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, попросив дать похоронить себя в день смерти и запретив отправлять тело в морг. Бизнесмен объяснил, что хочет обезопасить своих сыновей от клеветы и подозрений.

Ранее Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову заявил, что клиентов не должна волновать цена его продуктов. При этом килограмм сыра от предпринимателя стоит 85 тысяч рублей. Он также добавил, что устанавливает высокие цены не для всех категорий покупателей, такие цены у него лишь для безбожников.