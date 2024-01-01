Стерлигов уведомил СК о своей скорой смерти и выслал Бастрыкину инструкцию Бизнесмен Стерлигов попросил Бастрыкина учесть его пожелания на случай смерти

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Герман Стерлигов

Предприниматель Герман Стерлигов обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, попросив дать похоронить себя в день смерти и запретив отправлять тело в морг. На странице во «ВКонтакте» Стерлигов объяснил, что хочет обезопасить своих сыновей от клеветы и подозрений. По словам мужчины, все равно он когда-нибудь умрет, а «это всяко будет очень скоро, ведь годы летят стрелой».

Уважаемый Александр Иванович, если вы сочтете необходимым, вы можете прислать ко мне своих сотрудников заблаговременно, пока я еще жив, чтобы они запротоколировали мои намерения по поводу моей предстоящей смерти. Ведь что может быть лучше для опера, чем непосредственный опрос трупа — как он умер и как его похоронили. В данном случае этот опрос возможен: я тот самый будущий труп и я в вашем распоряжении, — написал Стерлигов.

Он указал, что приказал похоронить себя в день смерти до захода солнца. Именно так Библией установлено хоронить христиан, подчеркнул фермер. Он также запретил потрошить свое тело в морге, объяснив, что это грех. Стерлигов также показал фото гроба, который хранит на чердаке.

В феврале 2022 года дочь предпринимателя Пелагея Стерлигова заявила о разводе с подмосковным сыроваром Олегом Сиротой, с которым у них четверо детей. Пелагея рассказала, что по их брачному контракту после развода она остается без собственности.