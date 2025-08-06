Обвал рубля близок? Курсы валют сегодня, 6 августа: доллар, евро, юань

Эксперты спрогнозировали динамику российской валюты в ближайшей перспективе. Какие озвучиваются предположения, правда ли, что обвал рубля близок, каковы курсы валют сегодня, 6 августа, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 6 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара на среду, 6 августа, на уровне 80,049 рубля. Ранее регулятор зафиксировал американскую валюту на отметке 79,6736 рубля. Таким образом, валюта прибавила 37,54 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 80,3862 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,3907 (0,49%), на 11:33 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 6 августа

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 92,5094 рубля. Во вторник, 5 августа, европейская валюта держалась на позиции 92,3252 рубля. Так, евро прибавил 18,42 копейки. На Forex валюта уходит за 92,877 рубля, демонстрируя прибавку в размере 0,29 (0,31%), на 11:38 мск.

Юань зафиксирован ЦБ на уровне 11,1036 рубля против прежнего курса в 11,067 рубля. Китайская валюта подорожала на 3,66 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется за 11,1569 рубля, показывая прирост в размере 0,0473 (0,43%), на 11:40 мск.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правда ли, что обвал рубля близок, прогнозы

Аналитики «ВИМ Инвестиций» считают, что рубль в ближайшее время может оказаться под давлением геополитики: президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России уже 8 августа. Под рестрикции, вероятно, подпадет экспорт российской нефти.

Российская валюта показывает относительную устойчивость, отметили эксперты. Вместе с тем крепкий рубль создает сложности для экономики и бюджетных поступлений. Сезонный спрос на валюту и заявления Трампа могут спровоцировать ослабление валютного курса.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев предположил, что на этой неделе колебания курса доллара составят 78–82 рубля, евро — 89–94 рубля, юаня — 10,8–11,4 рубля. В банке ожидают, что в ближайшей перспективе участники валютного рынка с большой долей вероятности сфокусируются на внешних факторах.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев ожидает, что рубль вернется к фундаментально более обоснованным значениям — сейчас валюта переоценена на 10–15%. При этом спрогнозировать точный момент разворота сложно, отметил эксперт.

Для более заметной корректировки курса потребуются еще одно-два снижения ключевой ставки ЦБ, предположил Михеев. Снижение цен на нефть, которое может наступить вследствие масштабного повышения квот на добычу со стороны ОПЕК+, может стать дополнительным фактором ослабления рубля, добавил он.

По оценкам «Сбера», курс доллара к рублю под конец года зафиксируется в районе 90. В банке считают, что дальнейшее снижение ставки ЦБ может спровоцировать спрос в том числе на товары длительного пользования и повысить импорт.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 августа: где сбои в России

Погода в Москве в среду, 6 августа: тепло вернулось ненадолго?

Королевская семья Британии: новости 6 августа, кому принц Гарри разбил нос