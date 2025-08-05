Рубль ждет падение осенью? Курс сегодня, 5 августа, что с евро и юанем

Рубль ждет падение осенью? Курс сегодня, 5 августа, что с евро и юанем

Осенью 2025 года стоить ждать небольшого ослабления российской валюты, заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 5 августа?

Курс доллара, евро и юаня 5 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 5 августа, составляет 79,6736 рубля, курс евро — 92,3252 рубля, курс юаня — 11,067 рубля.

По мнению экономистов, ослабление рубля за последние дни стало результатом решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку с 21% до 18% в июле, что стимулировало отток капитала из рублевых активов. Главными рисками для рубля эксперты называют геополитическую нестабильность и новые санкции.

Укрепится ли рубль осенью

По словам Дениса Попова, этой осенью российскую валюту ожидает ослабление до уровня выше 85 рублей за один доллар, поскольку одним из ключевых факторов станет сезонная активизация импорта.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — пояснил он.

Попов отметил, что на рубль будут влиять сезонная активизация импорта, усиленная смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также рост геополитической премии в курсе рубля (давление вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что в ближайшем будущем никаких событий, которые могут оказать давление на пару рубль — юань, не предвидится.

«При этом не стоит забывать, что сейчас в фокусе — геополитическая повестка, от переменчивой тональности которой зависят и валютные курсы. Напряженности рублю в паре с юанем способны добавить анонсируемые антироссийские санкции со стороны США, а также традиционное сезонное ослабление национальной валюты, которое присуще августу», — добавил эксперт в разговоре с РИАМО.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что сейчас российская экономика нуждается в курсе доллара в 108 рублей, потому что он является более безопасным.

«Излишне крепкий рубль приводит к снижению рублевой выручки у экспортеров, делает российские товары менее конкурентоспособными на внешних рынках и снижает доходы бюджета, зависящие от экспортных поступлений. Поэтому возвращение к диапазону 88–108 рублей за доллар не только логично, но и функционально необходимо в текущих условиях. Это создает более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддерживает экспортные отрасли, на которых в значительной степени держится экономика страны. Для экономики более опасен слишком сильный рубль, чем курс около 100», — отметил парламентарий.

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