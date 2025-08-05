Магнитные бури сегодня, 5 августа: что завтра, риски инсульта, бессонница

Сегодня, 5 августа, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что не рекомендуется делать в период геомагнитных ударов?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 5 августа, сильных геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 34%», — пояснили ученые.

Также в ИКИ РАН сообщили, что 4 августа на Солнце произошла вторая мощная вспышка за последние несколько дней.

«Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле — августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит. На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе. Признаков глобального роста активности нет. Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов. Объективная информация по новому событию пока отсутствует и будет уточняться», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, завтра, 6 августа, прогнозируются слабые геомагнитные колебания в течение суток.

«Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточнили, что завтра, 6 августа, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Чего нельзя делать метеозависимым людям во время магнитных бурь

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в период геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — пояснила она.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудистую и нервную системы, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте <...>. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод, и необходимо периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

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