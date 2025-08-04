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04 августа 2025 в 16:21

Беспросветные ливни и духота до +39? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В выходные дни воздух в Москве будет прогреваться до +25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на 9 и 10 августа, ждать ли беспросветных ливней и духоты до +39 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, осадки в Москве прекратятся только 8 августа, а в выходные в город придет небольшое потепление.

«К пятнице осадки прекратятся, в регион заглянет гребень антициклона, под утро похолодает до +10 градусов, днем же в тылу циклона местами могут брызнуть небольшие дожди и не выше +20 градусов. В субботу и воскресенье „проклятье“ выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам — от +9 до +14 градусов, в середине дня воздух будет прогреваться до 25 градусов комфортного тепла. Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать „шапки“ кучево-дождевых облаков», — пояснил метеоролог.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что аномально высоких температур в столичном регионе в ближайшее время ждать не стоит.

«До 13 августа включительно температура воздуха в столичном регионе также будет колебаться около +24 градусов, а ночью столбики термометров покажут около +13–18 градусов. В самые холодные дни температура воздуха в ночные часы не превысит плюс 10 градусов», — добавила синоптик.

По данным метеосервисов, в российской столице 9 и 10 августа ожидается прохладная и дождливая погода. В субботу, 9 августа, дневная температура составит +22 градуса, ночью — до +12 градусов. Вероятность осадков — 74%, возможен слабый дождь с грозами. Ветер южный 4,4 м/с, давление — 745 мм ртутного столба.

В воскресенье, 10 августа, температура сохранится на уровне +22 градусов днем и +12 градусов ночью. Ожидаются осадки в виде дождя. Ветер юго-западный 4 м/с. Влажность воздуха будет высокой — 75–77%, что усилит ощущение прохлады.

Таким образом, в Москве в выходные дни ожидаются дожди, но беспросветных ливней не будет. Духоты до +39 градусов тоже не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации метеосервисов, в Санкт-Петербурге погода окажется еще более прохладной и влажной, чем в Москве. В субботу, 9 августа, днем температура не превысит +20 градусов, ночью опустится до +12 градусов. Ожидается пасмурная с продолжительными дождями погода. Ветер западный 5 м/с.

В воскресенье, 10 августа, потеплеет до +21 градуса днем, но ночью столбики термометра покажут только +12 градусов. Погода останется дождливой, возможны густые туманы из-за влажности 76% и близости Финского залива. Давление — 745–748 мм ртутного столба, с порывами ветра до 7 м/с.

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