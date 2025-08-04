Ситуация в аэропортах России сегодня, 4 августа: отмены и задержки рейсов

Ситуация в аэропортах России сегодня, 4 августа: отмены и задержки рейсов

Росавиация в ночь на сегодня, 4 августа, вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какова сейчас ситуация в аэропортах России, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

На какие аэропорты были наложены ограничения 4 августа

Росавиация 4 августа в 03:00 по московскому времени ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Тамбова.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.

По данным Telegram-канала SHOT, в аэропортах Волгограда и Тамбова действовал план «Ковер». Предварительно, он был введен из-за атаки беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны России, в ночь на 4 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских БПЛА самолетного типа над Волгоградской областью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Взрывы были слышны над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщают о работе ПВО по украинским БПЛА типа „Лютый“», — отметил SHOT.

На настоящий момент ограничения с работы воздушных гаваней сняты. Из аэропорта Тамбова вылеты осуществляются согласно расписанию, из Волгограда — 4 августа наблюдаются задержки рейсов в Москву, один из них также был отменен.

Что известно о задержке рейсов в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево 4 августа наблюдаются массовые задержки рейсов на прибытие. Согласно данным онлайн-табло, с опозданием прилетят самолеты из Норильска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Братска, Сургута, Горно-Алтайска, Красноярска, Тюмени, Нового Уренгоя, Москвы, Уфы, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

О причинах задержек рейсов на прибытие не уточнялось. В то же время вылеты самолетов из аэропорта Новосибирска осуществляются согласно расписанию.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Новосибирской области ожидаются небольшие дожди и грозы. 4 августа в Новосибирске в первой половине дня ожидается дождь. Ветер северо-западный 4–9 м/с, температура воздуха — +12–14 градусов.

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