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03 августа 2025 в 19:02

Петросян, переезд в США, молодой поклонник: куда пропала Елена Степаненко

Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Степаненко на протяжении нескольких лет не снимается на телевидении. Чем она сейчас занимается, где живет?

Чем известна Степаненко

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде. В школьные годы занималась плаванием, имеет звание мастера спорта СССР. В 1971 году она переехала в Москву и поступила на факультет актерского мастерства музыкальных жанров ГИТИСа.

В разные годы Степаненко участвовала в театральных и эстрадных постановках, работала артисткой разговорного жанра в Москонцерте и снималась в кино. В 90-х годах выпустила монологи, в том числе знаменитые «Письмо Клинтону» и «Экскурсия». Юмористка на протяжении многих лет снималась в программах «Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Голубой огонек».

Елена Степаненко и Борис Моисеев на съемках новогодней передачи «Голубой огонек» Елена Степаненко и Борис Моисеев на съемках новогодней передачи «Голубой огонек» Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости

В 2020 году на телеканале «Россия 1» закрыли авторское шоу Степаненко «Еще не вечер». Спустя год она выпустила сингл «Моя песня» и практически перестала выходить на сцену.

Что известно о личной жизни Степаненко

Первым супругом Елены Степаненко был пианист Александр Васильев. Брак распался в конце 70-х годов.

В 1985 году Степаненко вышла замуж за народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, у пары мог бы быть ребенок, однако юморист уговорил супругу не рожать на пике карьере.

«Об этом знают только в узком кругу: у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — рассказал он.

В 2018 году Степаненко и Петросян развелись. Они делили совместно нажитое имущество на протяжении нескольких лет. По информации KP.RU, пара за годы брака приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Процесс завершился в 2021 году. Суд постановил поделить все поровну.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости

Чем сейчас занимается Степаненко

Елена Степаненко на протяжении нескольких лет не снималась на телевидении, а в феврале 2025 года, по данным Telegram-канала Mash, закрыла юрлицо в России, через которое проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.

Заслуженный артист РФ, коллега Степаненко по шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков сообщил, что юмористка длительное время живет в США. Коллеги артистки также утверждали, что за ней ухаживает мужчина, который значительно моложе ее.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — отметил Вашуков.

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru сообщил, что Степаненко завершила карьеру юмористки и решили посвятить себя семье.

В июле стало известно, что на Петросяна и Степаненко подали в суд. Минюст России требует 582 тысячи рублей по делу о разделе имущества при разводе юмористов. Отмечается, что бывшие супруги во время расторжения брака проводили две экспертизы: первую — за 7,5 млн рублей, вторую — за 1,1 млн рублей. Первая была поделена между ними пополам и оплачена полностью, вторая погашена лишь на 50% — деньги перевел Петросян.

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